Гендиректор АСИ рассказала Путину о развитии населенных пунктов на сельских территориях

Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу с гендиректором Агентства стратегических инициатив. Светлана Чупшева доложила президенту о двух новых программах, которые реализуют в этом году.

Одна из них - развитие населенных пунктов на сельских территориях. Так, подготовлены эффективные решения в сфере транспорта, ЖКХ, городского благоустройства, образования, здравоохранения. Вторая программа - оказание медицинской помощи участникам СВО. Она объединяет все ресурсы и новые технологии, которые есть в гражданской и военной медицине.

Светлана Чупшева также рассказала о реализуемом совместно с Беларусью проекте по промышленному туризму, который называется "Две страны, тысячи заводов".

Чупшева: Это промышленный туризм, наши друзья, коллеги из белорусского Института стратегических инициатив увидели наш проект, очень заинтересовались. И мы несколько раз встречались, выезжали туда, Министерство промышленности Республики Беларусь поддержало.

Кроме того, в среду Владимир Путин выразил соболезнования президенту Доминиканской республики в связи с многочисленными жертвами в городе Санто-Доминго. Там обрушилась крыша ночного клуба. По последним данным, в результате чрезвычайного происшествия погибли 113 человек, более 150 пострадали. Сейчас спасатели ведут разбор завалов. В стране объявлен трехдневный траур.