"Аккуратно, осторожно": Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки

Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но о последствиях судить пока рано. Так прокомментировала ситуацию на рынках глава Центробанка России.
Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет за прошлый год. Главными задачами стали борьба с инфляцией в условиях западных санкций, противодействие мошенничеству и закредитованности населения.
Результаты работы регулятора позитивны. Большинство компаний и предприятий страны финансово устойчивы, прогноз предполагает продолжение роста экономики, пусть и более умеренными темпами. Все это стало следствием отлаженной финансовой системы и гибкого регулирования.
"Мы решали двуединую задачу: не позволить раскрутиться инфляционной спирали, но и не подорвать способность экономики развиваться и решать стоящие перед экономикой страны задачи. Когда в прошлом году вводили блокирующие санкции против биржевой инфраструктуры, конечно, рассчитывали на серьезную дезорганизацию нашей финансовой системы. Но этого не произошло. Как показывает история последних лет, крайне важно иметь запас прочности. Депутаты, конечно, спрашивали нас, когда мы сможем перейти к снижению ключевой ставки. Могу сказать, что мы будем подходить к этому аккуратно, осторожно", - заявила председатель ЦБ.