"Аккуратно, осторожно": Набиуллина высказалась о снижении ключевой ставки

Тектонические изменения мировой торговли разворачиваются у нас на глазах, но о последствиях судить пока рано. Так прокомментировала ситуацию на рынках глава Центробанка России.

Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет за прошлый год. Главными задачами стали борьба с инфляцией в условиях западных санкций, противодействие мошенничеству и закредитованности населения.

Результаты работы регулятора позитивны. Большинство компаний и предприятий страны финансово устойчивы, прогноз предполагает продолжение роста экономики, пусть и более умеренными темпами. Все это стало следствием отлаженной финансовой системы и гибкого регулирования.