В национальном центре "Россия" обсудили реализацию нацпроектов

Реализацию нацпроектов "Семья" и "Кадры" обсудили на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной политики.

Мероприятие состоялось в национальном центре "Россия". Собравшиеся подчеркнули ключевую роль этих программ в повышении качества жизни граждан. Так, в январе стартовал новый нацпроект "Семья", на который в течение шести лет выделят только из федерального бюджета около 18 триллионов рублей.

"Основной объем этих средств составляют публичные обязательства государства. Это материнский капитал. Это единое пособие для беременных женщин и семей с детьми. Ипотечные программы, которые тоже составляют большой финансовый объем в этом 18-триллионном блоке", - отметила Татьяна Голикова, заместитель председателя правительства России.