Подведомственные Минздраву университеты присоединились к проекту "Центры компетенций"

Все подведомственные Минздраву 48 университетов присоединились к проекту "Центры компетенций". Это площадка для развития личных навыков будущих врачей.

Студенты проходят диагностику, узнают свои сильные и слабые стороны, а также получают рекомендации по их совершенствованию. Такое обучение позволяет молодым специалистам эффективней взаимодействовать с коллегами и пациентами.

"Центр компетенций" - это проект президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Надпрофессиональные компетенции медицинских специалистов сейчас являются частью их профессиональной компетенции и входят в те навыки, которые необходимы и для взаимодействия с пациентами, и для развития своей собственной карьеры, а также для общей стрессоустойчивости и гибкости в работе", - указал Александра Ваза, руководитель департамента оценки и методологии президентской платформы "Россия - страна возможностей".