Дочь Анастасии Заворотнюк стала матерью

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна стала мамой. Радостной новостью она поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Анна опубликовала видео с новорожденным в личном блоге. Мальчика назвали Марсель. Малыш появился на свет 2 апреля.

"Добро пожаловать в мир, свет моей души", - написала счастливая Анна.

Очевидно, роды и послеродовой процесс прошли без эксцессов, так как она и новорожденный сын уже дома.

Примечательно, что 3 апреля свой день рождения отметила бы мать Анны, актриса Анастасия Заворотнюк.

Напомним, что о своей беременности Анна предпочитала не распространяться. Лишь когда большой живот уже стало невозможно прятать за свободными нарядами она сообщила радостную новость. Далее Анна регулярно делилась с многочисленными подписчиками буднями своей беременности, но в последние дни перестала выходить на связь. Некоторые интернет-пользователи предположили, что Заворотнюк, скорее всего, отправилась в роддом.

Отметим, что Анна замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. Они познакомились в университете Пейс в Нью-Йорке, где вместе учились. Долгое время Заворотнюк скрывала избранника от публики.