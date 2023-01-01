Учителям разрешили повышать квалификацию только в госучреждениях

Педагоги смогут проходить переподготовку и повышение квалификации только в государственных организациях. Соответствующий законопроект приняла Госдума в среду.

Изменения также касаются тех, кто не является педагогическими работниками, но планирует заниматься педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам.

Проходить переподготовку и повышение квалификации педагоги смогут только в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территориях инновационного центра "Сколково" и других инновационных научно-технологических центров, об образовательных организациях, учредителями которых являются государство, регион, муниципальное образование либо с их долей в уставном капитале. Допобразование в сфере физкультуры и спорта педагоги смогут получать в общероссийских спортивных федерациях.

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, в 2023 году услуги по переобучению учителей оказывали почти 7 тысяч организаций. Из них 15% не имеют статуса учебного или научного центра.

Изменения в законодательстве, по задумке авторов, повысит качество профессиональной подготовки педагогов и образования в целом.