Кремль вступился за Иран в его конфронтации с США

Россия полагает, что решение Ирана привести армию в состояние повышенной боеготовности является вполне естественным. Об этом рассказал в среду, 9 апреля, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Политик подтвердил, что в администрации российского лидера есть обеспокоенность в свете конфронтации между Ираном и США, поскольку "мы слышим достаточно жесткую риторику".

При этом в Тегеране "принимают необходимые превентивные защитные меры", вполне естественные с учетом угрожающей риторики Вашингтона, отметил Песков. Он предложил "сконцентрироваться на тех новостях, которые говорят о возможности контактов", поскольку это всегда лучше конфликта, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что договор о стратегическом партнерстве не обязывает Россию воевать за Иран при его конфликте с Соединенными Штатами. Однако есть в этом соглашении статьи, касающиеся развития военно-технического сотрудничества.

Тем временем американцы выдвинули ультиматум Ирану по ядерной программе. Министр энергетики США Крис Райт заявил, что если исламская республика откажется от предлагаемой сделки, Вашингтон ужесточит санкции против Тегерана. При этом американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану беспрецедентными бомбардировками.