Отказ в доплате к пенсии из-за отсутствия кабинета на "Госуслугах" признан незаконным

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда России постановила, что отказ в назначении доплаты к пенсии на основании отсутствия аккаунта на портале "Госуслуги" является незаконным.

Как отмечает РБК, пенсионерка Галина Боброва обратилась в отделение социальной защиты населения по поводу назначения региональной доплаты к пенсии. Однако в соцзащите предложили женщине подать заявление через портал "Госуслуги". Поскольку Боброва не захотела там регистрироваться, в оказании услуги ей было отказано.

Пенсионерка решила отстаивать свои права подавать заявления в бумажной, а не электронной форме, причем дошла до Верховного суда. Он принял сторону истицы.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что наша страна лидирует в мире по цифровизации государственных услуг. Глава государства велел кабмину обеспечить переход органов государственной власти на систему искусственного интеллекта с применением платформенного подхода.

Однако многих россиян, особенно пожилых, пугает обилие мошенников в интернете. Для борьбы с ними формируется законодательная база, с помощью которой в России создадут специальную информационную система. Она даст гражданам инструменты для защиты от преступников — в частности, позволит отказаться от рекламных обзвонов и сообщений.