Сына Муцениеце дразнят в школе из-за ее откровенных видео

В апреле должно состояться очередное судебное заседание в рамках спора между бывшими супругами Павлом Прилучным и Агатой Муцениеце. Актеры никак не могут решить, с кем должны жить их сын Тимофей и дочь Мия. Отметим, что с лета прошлого года мальчик находится с отцом, а дочь - с матерью. Более того, Агата жаловалась, что сын оборвал с ней все связи. В окружении актрисы судачат, что якобы отец настроил его против матери. Поэтому сторона Муцениеце настаивает, чтобы на суде присутствовал Тимофей.

Меж тем в окружении Павла Прилучного говорят, будто 12-летнего парня дразнят в школе из-за того, что его мама работает в театре Crave, где демонстрирует аппетитные формы, дефилируя в откровенных концертных нарядах. Якобы из-за этого у Тимофея и случилось отторжение.

"Одноклассники дразнят его за ролики мамы в соцсетях. Там показываются откровенные видео из кабаре Crave, где Агата играет полуобнаженной в эротической постановке "Абсолютно другая нага". Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ", - сообщили друзья Прилучного "КП".

Они считают, что у Тимофея просто "защитная реакция", поэтому ему сейчас хочется больше находиться с отцом. Также в окружении артиста не исключают, что у мальчика завершится переходный возраст, и он снова сойдется с матерью.