Минфин продумал условия возвращения иностранного бизнеса в Россию

Министерство финансов России разработало проект документа с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Об этом рассказал в среду, 9 апреля, заместитель руководителя ведомства Иван Чебесков.

Раскрывать содержание этого списка политик не стал, отметив, что в течение недели планируется обсуждение документа на площадке правительственной комиссии.

Что касается условий выхода иностранных компаний из российских активов, Чебесков отметил, что эта сфера регулируется распоряжениями главы государства, а потому "сложно делать какие-то прогнозы на будущее", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что южнокорейские компании LG, Samsung и Hyundai хотят вернуться на российский рынок и уже изучают возможности в этом направлении. Это станет возможным, если Москве и Сеулу удастся наладить отношения и договориться о снятии санкций.

Однако председатель Государственной думы Вячеслав Володин предупреждал, что возвращение иностранного бизнеса на российский рынок — задача непростая, поскольку освободившиеся ниши давно заняты российским бизнесом.