Украинские националисты продолжают нарушить договоренность о временном прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры. Об этом в среду, 9 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как сообщило ведомство в своем Telegram-канале, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с применением восьми БПЛА по компрессорной станции "Кореновская" Кореновского района Краснодарского края, которая обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода "Турецкий поток".

Российские силы противовоздушной обороны и огневые группы не позволили причинить станции ущерб, сбив украинские дроны.

Однако Минобороны России подчеркивает, что с 18 марта киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре, несмотря на мораторий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции на Кубани, заявил, что российские бойцы по-прежнему не атакуют украинские энергетические объекты, "пока каких-то иных команд со стороны президента не было".

При этом атаками ВСУ на инфраструктуру "Турецкого потока" возмутились в Венгрии. Там подчеркнули, что безопасность этой инфраструктуры — одна из гарантий Еврокомиссии, без соблюдения которых Будапешт будет ставить палки в колеса пролонгации антироссийских санкций.