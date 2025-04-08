Пережившая страшный удар Татьяна Навка решила родить

В спортивной карьере Татьяне Навке приходилось переживать немало драматических моментов. Первый случился, когда ей пришлось перейти из одиночного фигурного катания в танцы. Дело в том, что юная Татьяна резко сильно выросла, и у нее перестали получаться прыжки. По словам Навки, для нее это была трагедия.

Другой тяжелый момент пережила фигуристка, когда Наталья Линичук расформировала ее пару с Романом Костомаровым. На тот момент Навке было 24 года, найти другого партнера и сработаться с ним представлялось делом крайне сложным. "Для меня это был страшный удар", - призналась фигуристка.

Однако она приняла сложившиеся обстоятельства и, более того, сочла, что это самое подходящее время, чтобы родить ребенка. На свет появилась первая дочь Татьяны Александра от супруга, фигуриста, тренера Александра Жулина. После развода бывшие сумели сохранить хорошие отношения и даже вместе работают. Сейчас Татьяна счастлива в браке с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

"Я выходила замуж не за чиновника, а за человека. Мы оба самодостаточные люди, с большим уважением относимся к профессиональной деятельности друг друга", - отметила Навка.

В этом браке фигуристка родила дочь Надежду. Она пошла по стопам матери и тоже занимается одиночным фигурным катанием. "Моя дочь как- то заявила: "Мама, я не понимаю, как ты стала олимпийской чемпионкой: ты же не вращаешься, не прыгаешь". Вот такое мнение одиночницы, что танцоры — это недофигуристы", - со смехом рассказала Татьяна Woman Hit.