Москвичам пообещали почти летнюю погоду на Пасху

Солнечная погода ожидается в Москве на Пасху, отмечать которую и православные, и католики в этом году будут в один день — 20 апреля. Такой прогноз дают специалисты столичного метеобюро.

Как сообщает РИА Новости, столбики термометров в этот день могут подняться до 18 градусов выше нуля. В целом Пасха обещает быть "теплой и приятной", тем более что снег к тому времени должен сойти.

Пока в Москве и Подмосковье лежат сугробы, высота которых достигла соответственно 23 и 33 сантиметров — подобного снежного покрова не наблюдали в столичном регионе всю прошедшую зиму. Метеоролог Евгений Тишковец пообещал, что с четверга, 10 апреля, сугробы "начнут медленно сдуваться".

Зима вернулась в Центральную Россию не только со снегопадами, но и сопутствующими им серьезными проблемами. На многих автомагистралях — пробки и аварии. Виноваты, в том числе, и сами водители, многие поспешили "переобуться".