Начальника УФСИН Башкирии задержали за присвоение премий подчиненных

Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Республике Башкортостан Владислава Дзюбу. Это информацию подтвердили в среду, 9 апреля, в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что задержание провели сотрудниками УФСБ по Республике Башкортостан совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России. Дзюбу подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса России (превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозы применения насилия).

При этом в региональном управлении Следкома уточнили, что Дзюба обвиняется в том, что заставил подчиненных отдать свои премии в размере 3,4 миллиона рублей на "представительские расходы управления", сообщает РИА Новости.

В феврале сообщалось, что бывшего заместителя председателям правительства Рязанской области Артема Никитина задержали. При этом областной главк Следственного комитета подтвердил возбуждение дела о получении взятки в особо крупном размере неким должностным лицом правительства Рязанской области.

В марте сообщения о задержании главы "Русагро" Вадима Мошковича вызвали падение стоимости акций холдинга на Мосбирже. Котировка снижалась более чем на 20%. Мошкович и еще несколько человек были задержаны по делу о хищениях в компании, расследование идет по статье о мошенничестве.