Могилу Киркорова завалило снегом

Певец Шура (настоящее имя Александр Медведев) явился на Троекуровское кладбище, чтобы посетить могилы отца Филиппа Киркорова Бедроса, модельера Валентина Юдашкина (его участок оказался справа от родителя поп-короля) и автора-песенника и исполнителя Вячеслава Добрынина (он оказался слева). Свежее видео Шура опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Артист показал, что могилу Бедроса Киркорова буквально завалило снегом. Раскопав памятник, Шура возложил на него букет красных гвоздик. Затем артист положил белые гвоздики на могилу Валентина Юдашкина. И там и там Шура воткнул в снег тоненькие свечки. Такую же свечу он поставил и на заснеженном участке Вячеслава Добрынина.

Многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах артисту, отметив его искренность и отсутствие пафоса.

Напомним, что Бедрос Киркоров умер 18 марта. Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца. Ему было 92 года. В последнее время артист сильно болел. Филипп в последние дни и часы жизни отца не был рядом с ним. Исполнитель находился на съемках в Марокко, когда отец умирал.

На прощании с Бедросом Филипп произнес трогательную речь: "У нас есть два крыла: мать и отец. И пока они есть, мы летаем. Теперь мне предстоит научиться ходить".