Разгром украинских вооруженных формирований, вторгшихся в Курскую область, продолжается. В результате наступательных действий группировки ВС России "Север" поражены подразделения шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, российская авиация и артиллерия живую силу и технику противника в курском приграничье, а также в Сумской области. Потери ВСУ за сутки составили более 230 боевиков, два артиллерийских орудия, четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов.

За время боевых действий на Курском направлении потери противника превысили 72 990 военнослужащих. Уничтожено 405 танков и 597 артиллерийских орудий. Поражено 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, а также 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов и 123 станции РЭБ.