Асмус прокомментировала новость о том, что ее выгнали со съемок

В Сети распространилась информация, будто Кристину Асмус выгнали с площадки после того, как она якобы систематически срывала съемочный график и конфликтовала с коллегами. В частности, такие данные приводил Mash. Однако Кристина оперативно отреагировала на эту новость.

В своем официальном телеграм-канале Асмус весьма коротко прокомментировала информацию. Она написала: "Это клевета. Берегите себя".

Что на самом деле происходит на съемках сериала "Склиф" и какие действительно отношения сложились у Кристины Асмус с партнером, актером Матвеем Лыковым, точно неизвестно. Сама актриса не захотела распространяться на эту тему.

Отметим, что уже не в первый раз в Сети распространяются данные о тяжелом характере Кристины Асмус. По слухам, именно поэтому актриса рассталась со своим возлюбленным, продюсером Ильей Бурцом. А ведь только в ноябре прошлого года они стали выходить вместе в свет. Поговаривают, ради роковой артистки продюсер расстался с женой.