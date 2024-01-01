Глава ЦБ призвала перекрыть кислород "черным кредиторам"

Банк России настаивает на ужесточении требований для микрофинансовых организаций (МФО), чтобы разорвать цепочку, которая ведет граждан в "долговую спираль". Об этом заявила в среду, 9 апреля, глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Как подчеркнула председатель Центробанка, необходимо перекрывать кислород "черным кредиторам", так как граждане могут пойти к ним при ужесточении правил для микрофинансовых организаций. С учетом этого регулятор предлагает узаконить три связанных изменения.

Набиуллина предложила законодательно запретить россиянам брать больше одного дорогостоящего займа единовременно, установить трехдневный период охлаждения между займами, а также ввести снижение переплаты до 100%, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в 2024 году количество уникальных клиентов микрофинансовых организаций (МФО) в России достигло 14,8 миллиона человек, причем на этот рынок пришло рекордное число новых заемщиков — 6,4 миллиона. Центробанк "с особым вниманием" относится к приросту портфеля МФО, связанных с маркетплейсами.

Летом 2024 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала полностью законодательно запретить деятельность всех микрофинансовых организаций, а также ввести особые требования к рекламе услуг по списанию долгов, поскольку подобные компании "тянут с граждан деньги".