Леонид Ярмольник объяснил, почему считает себя выродком

Леонид Ярмольник стал гостем шоу Татьяны Устиновой "Мой герой". Артист откровенно рассказал о семье и детстве, а так же признался, что он очень сильно отличается от своих родителей.

"Я вообще выродок, если брать мою семью. Родители у меня нормальные, я один ненормальный, потому что папа у меня 31 год отдал вооружённым силам, но папы уже нет. А мама была тоже лейтенантом, как жена военнослужащего. После войны было очень модно — все ребята шли в военные училища. А мама вообще медик. Она многие годы была лаборантом клинической лаборатории. Мама, слава Богу, ей 90 лет исполнилось не так давно", — поделился актер.

Но Ярмольника профессия военного не привлекала. Он с детства любил искусство.

"Это было с ранних лет, ещё даже до школы. Папа меня брал на концерты, которые были в воинской части. Естественно, в этих концертах участвовали солдаты. Кто-то пел, кто-то читал стихи, кто-то показывал пантомимы. И я влюбился в пантомиму, и я повторял то, что делали эти солдаты", — вспомнил Леонид Исаакович.

При этом актером он мог и не стать, ведь провалил экзамены в театральное. Ярмольника не взяли ни в петербургский вуз, ни в московский.

"Я поехал в Петербург поступать. Меня в Петербурге не приняли. Сказали, что у меня какой-то украинский говорок. И я уехал обратно во Львов. Мама волновалась, что меня заберут тут же в армию. Я поступил с лёгкостью в институт радиоэлектроники, чтобы получить бронь от армии. И уже когда меня приняли туда и я все документы туда отдал, выяснилось, что в Щукинском училище идёт добор. И я, значит, ноги в руки, а у меня аттестата нет. Я за две недели во Львове сдал экстерном все предметы. Сказал, что у меня восьмилетнее образование. Этот диплом за восемь лет у меня был. Там были все тройки. Я запулил всё. И вот с этим аттестатом я поехал на добор, и Ставская меня не приняла. Но в комиссии сидел Катин-Ярцев Юрий Васильевич, который тихонечко подошёл ко мне после прослушивания и говорит: "Приезжай на следующий год". На следующий год я приехал. И, естественно, с треском не провалился, а с треском поступил", — признался Ярмольник.