Целью российских военных стали украинские предприятия по производству оперативно - тактических ракет. Кроме того, поражены цеха, где выпускались ударные беспилотники и места их хранения. В зоне СВО наши войска активно продвигаются сразу на нескольких тактических направлениях. Националисты несут огромные потери в живой силе и технике. По-настоящему критическая ситуация у киевских боевиков - в Харьковской области.

Позиции ВСУ на Купянском направлении под плотным огнем. Наши бойцы не дают опомниться противнику. Бьют из всех видов орудий и днем, и ночью. Расчет РСЗО "Торнадо-С" обнаружил пункт временной дислокации ВСУ и моментально уничтожил его.

По каждому окопу, опорному пункту методично отрабатывают ударные беспилотники, вынуждая украинских боевиков либо бежать, либо сдаваться в плен. Некоторые складывать оружие не хотят и даже пытаются контратаковать наши позиции, но для таких исход, как правило, печальный. Вот подразделение противника собиралось в бой, но их опередил российский FPV-дрон. В результате уничтожен танк и вместе с ним несколько укронационалистов. Ситуация для ВСУ на Купянском направлении очень тяжелая. Сейчас идут активные бои в районе населенных пунктов Кондрашовка и Загрызово. Не исключено, что скоро они перейдут под контроль российской армии.

Ожесточенные бои идут и в районе Красноармейска. Наши войска атакуют противника с трех направлений. Под контроль взят поселок Шевченко. По сути, украинские боевики в клещах. Штурмовики продвигаются быстро и берут один опорный пункт за другим. В этом им помогают беспилотники и танки, которые наносят точные удары с закрытых позиций.

Чтобы хоть как-то остановить наше продвижение, ВСУ, по некоторым данным, перебросили до 50 тысяч резервистов под Красноармейск. Впрочем, катастрофа для противника неминуема. Каждый день его потери исчисляются сотнями человек.

В Курском приграничье вытесняют противника из двух последних населенных пунктов - Горналь и Олешня. В них пытаются закрепиться подразделения ВСУ. А из освобожденного накануне Гуево идет эвакуацию жителей. Люди по несколько месяцев жили в подвалах, там они прятались от обстрелов и беспилотников. В некоторых домах укронационалисты обустроили огневые позиции, во дворах размещали зенитные орудия, занимались мародерством. А раненных жителей боевики и вовсе убивали.

В тыловых районах жителям предоставили всю необходимую медицинскую и гуманитарную помощь.