На ЦКАД запустили движение беспилотных грузовиков

Важное событие в сфере высокоавтоматизированного транспорта. С сегодняшнего дня на ЦКАДе, которая является важнейшим Московским центральным узлом, запустили движение беспилотных грузовиков. Проезд для них будет бесплатным. На этой трассе располагается более 6 миллионов логистических площадей. В сентябре прошлого года такие беспилотные фуры начали курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом по трассе М-11 "Нева". И за это время уже перевезли более 640 тысяч кубометров груза.

Это первый запуск полностью подготовленного и просчитанного маршрута по Центральной кольцевой автодороге. Вместо водителя всеми действиями управляет компьютер.

А так выглядят глаза искусственного интеллекта (см. видео). По бокам кабины установлены сенсорные датчики и камеры с круговым обзором. За считаные миллисекунды программа принимает решение, чтобы затормозить, разогнаться или перестроится в другую полосу.

Вообще беспилотные грузовики на российских дорогах появились еще два года назад на трассе М-11 от Петербурга до Москвы. Для запуска движения сделали цифровой двойник всей трассы. Как говорят разработчики, это уникальная карта дороги и всей инфраструктуры рядом. В тестовых режимах водитель сидел на пассажирском месте и контролировал работу системы. В случае, если машина оказывалась перед въездом в деревню или город, управление на себя брал уже человек.

"Водитель играет здесь роль оператора. Он контролирует полностью маршрут, контролирует дорожную обстановку. Дополнительно, в случае, если произойдёт какая-то нештатная ситуация. Для предотвращения этих нештатных ситуаций как раз мы все алгоритмы прежде, чем загрузить на автомобиль, тестируем в виртуальной среде", - пояснил Ильназ Юнусов, главный конструктор интелектуальных автомобилей.

Сейчас благодаря объездным дорогам и системе "ЭРА ГЛОНАСС", к которой подключены автономные грузовики, водитель лишь контролирует работу системы.

"Транспортное средство может двигаться полностью в автономном режиме, водитель уже может сидеть на пассажирском месте, у нас та стадия эксперимента, когда водитель должен сидеть в кабине, но необязательно за водительским креслом", - отметил Вячеслав Петушенко, председатель правления ГК "Автодор".

Интерес на рынке грузоперевозок к тягачам-интеллектуалам постоянно растёт, ведь такая машина не нарушает правила и работать может круглые сутки. Но, конечно, прежде всего - безопасность дорожного движения.

"Мы должны доработать полностью все вопросы, связанные с нормативными актами, ПДД и так далее. Мы не торопим производителей. Самое главное - это интеллектуальные решения, связанные с ПО", - сообщил Андрей Никитин, заместитель министра транспорта России.

Сейчас к осуществлению перевозок допущены 67 грузовых беспилотников. С момента запуска общий пробег тягачей интеллектуалов превысил 7 млн километров - это около 800 тысяч кубометров доставленного груза.

Предполагается, что в 2025–2026 годах дистанционно управляемые автомобили поедут и по трассе М-12 "Москва – Казань".