Трамп объявил о возвращении Apple и других компаний в США

Дональд Трамп объявил о первых плодах его жесткой тарифной политики. По данным президента США, Apple и другие компании переносят производство обратно в Америку из-за введенных Белым домом повышенных пошлин.

Как написал Трамп в своей соцсети Truth Social, сейчас самое подходящее время для того, чтобы перенести свою компанию в США, как это делают Apple и "огромное количество других компаний". Американский лидер пообещал возвращенцам нулевые пошлины, практически мгновенное подключение к электросети и получение разрешений. Никаких задержек по соображениям защиты окружающей среды не будет, заверил Трамп.

Президент США объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран 2 апреля. Минимальная ставка пошлины - 10%. Для Китая тариф составит 104%. Что касается Apple, то ее основные производственные мощности сосредоточены в КНР.