Минюст начал проверку Ивана Урганта на признаки иноагента

Министерство юстиции России осуществляет контрольные мероприятия на предмет выявления в деятельности телеведущего Ивана Урганта признаков иностранного агента. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Государственной думы Николая Новичкова.

Парламентарий напомнил в своем Telegram-канале, что еще в 2022 и 2023 годах поднимал вопрос о позиции Ивана Урганта по специальной военной операции и необходимости его признания иностранным агентом.

В Минюсте, комментируя запрос Новичкова, рассказали, что проверяют телезвезду на предмет признаков иноагента. Если они обнаружатся, будет рассмотрен вопрос о включении Ивана Урганта в реестр иностранных агентов, сообщает ТАСС.

В марте Иван Ургант, комментируя курсирующие слухи, подчеркивал, что у него нет никакого бизнеса в Париже и уезжать из России навсегда он не собирается. Более того, телеведущий дал понять, что находится в Москве.

Государственная дума тем временем расширила основания включения лиц в реестр иноагентов. Например, так теперь будут поступать с людьми и организациями, вовлекающими других в сбор данных о военно-технической деятельности и национальной безопасности.