Паша Техник ехал в Таиланд умирать: знал, что не вернется и сказал об этом близкому человеку

Паша Техник умер 5 апреля после 10 дней комы. У рэпера перед смертью отказали почки и печень, началась легочная инфекция. Спасти его не удалось.

Незадолго до кончины музыкант дал интервью, в котором рассказал, что не хотел бы, чтобы его хоронили, мол, просто оставьте тело гнить. Оказывается, тема смерти не отпускала Пашу последний год. Он предчувствовал, что скоро уйдет. В этом призналась бывшая жена рэпера Ева Карицкая.

"Он говорил не одной мне об этом. Перед поездкой он сказал Маркусу: "Наверное, я там кони двину"", – поделилась Карицкая с Ксенией Собчак в шоу на ее YouTube-канале.

Техник находился в глубокой депрессии. Он пытался уйти от реальности, вместо того, чтобы решать накопившиеся проблемы.

"То он жил в рехабе, то он был дома трезвый. То он в загул, потом опять в рехаб. Будто душу дьяволу продал. Он был в какой-то глубокой депрессии, говорил: "У меня внутри пустота"", – призналась Ева.