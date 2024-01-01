Отказ Вашингтона от поддержки Украины ударил по спутниковым сервисам США

Безумно тяжелый удар нанес компаниям в области дистанционного зондирования земли отказ Вашингтона от военной поддержки Киева. Если финансирование Украины со стороны США прекратится, это отразится в том числе и на тех фирмах, которые предоставляют данные с использованием SAR (радиолокационного синтезирования апертуры), заявил основатель аналитической компании Quilty Space Крис Куилти.

Как сообщает издание Breaking Defense, с начала конфликта на Украине крупнейшим покупателем подобных коммерческих данных было американское правительство в лице Национального управления военно-космической разведки США. Также отмечается, что ведущие поставщики данных SAR – в частности Umbra Space, ICEYE и Capella Space - получили задания собирать радиолокационные изображения над Украиной. Услуги оплачивались из средств, выделенных американским конгрессом в 2024 году на помощь Украине и Израилю,.

Возможный стратегический отказ Вашингтона от военной и экономической поддержки Киева приведет к финансовым последствиям для американских коммерческих поставщиков спутниковых изображений с использованием SAR. Это вынудит их искать другие источники дохода.