Секрет Мясникова: 71-летний врач молодеет от общения с девушками

Александру Мясникову 71 год. Но кто даст? Доктор выглядит настолько хорошо, что многие 40-летние ему позавидуют. В чем секрет его вечной молодости, Мясников не скрывает.

"Платоническое общение с молодыми девушками", — пошутил врач, когда журналист задал ему вопрос: "Какой ваш секрет сохранения молодости, бодрости духа в 71 год?"

По словам доктора, самое главное — это физическая нагрузка и чтобы глаза горели. "Неважно почему: ты играешь с собакой, общаешься с девушкой или общаешься с сыном своим. У меня есть знакомый парень 15-летний, который ходит ко мне тренироваться. И вот он за 15 лет не прочитал ни одной книжки. Вообще ни одной. Мне нравится рассказывать ему про книги. Вот он начал с "Мастера и Маргариты", сейчас читает "Белый отряд", на очереди еще "Квентин Дорвард". Мне приятно ему что-то показывать. А что еще? Следить за политикой? Меня это не радует. Следить за какими-то еще вещами? Меня и это не радует. А вот это радует — общение с молодыми людьми", — поделился Александр Леонидович.

Также Мясников "заряжается" от общения с животными и друзьями. С товарищами доктор любит исследовать дикие уголки Сибири.

"Мы тонем, падаем, проваливаемся, замерзаем — всегда с приключениями. Бывало, в минус 30 ночуем в сугробах, когда не можем найти избушку. А сейчас я в конце апреля поеду на север на снегоходах, еще зиму ухвачу", — рассказал Мясников порталу "Страсти".