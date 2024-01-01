Жителя Брянской области уличили в государственной измене

Сотрудники ФСБ пресекли преступную деятельность жителя города Унечи в Брянской области. Он участвовал в подготовке теракта. Уголовное дело направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщили в областной прокуратуре.

Следствие установило, что с января по апрель 2024 года обвиняемый вступил в контакт с представителями запрещенной в России и признанной террористической организации "Легион "Свобода России"*. Злоумышленник сообщил кураторам о готовности помогать им в деятельности против безопасности России.

Обвиняемый получил задание от куратора, после чего извлек из тайника взрывное устройство. Бомба, изготовленная из пластичного взрывчатого вещества массой 690,2 грамма и электродетонатора, предназначалась для совершения теракта. Мужчину будут судить по статьям о государственной измене и участии в террористической организации.

* Организация признана террористической и запрещена в России