Сгорбившийся Ефремов в сильно поношенном пальто вернулся домой — смотреть больно

Михаил Ефремов вернулся домой из белгородской колонии. Актер приехал в свою московскую квартиру, где у подъезда его окружили журналисты.

Звезда сериала "Граница. Таежный роман" выглядела не лучшим образом. Михаил Олегович сильно ссутулился, не отрывал глаза от земли. Пальто, в которое он был одет, явно старое — оно едва сошлось на артисте, да к тому же выглядит сильно поношенным.

Перед входом в подъезд Ефремов коротко ответил на вопросы журналистов. Он в очередной раз обратился к семье погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова.

"Ребята, чувствую себя не очень. Сейчас говорить ничего не могу. Очень много впечатлений сразу. Спасибо, что встретили. Я, конечно, рад, что освободили меня. Всем спасибо, кто меня поддерживал. Еще раз мои соболезнования семье погибшего", — сказал Ефремов и удалился.