Захарова поприветствовала Бербок по случаю 80-летия взятия Кенигсберга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в день 80-летия взятия советскими войсками Кенигсберга передала привет главе внешнеполитического ведомства ФРГ Анналене Бербок. Немецкий министр ранее заявляла, что гордится своим дедом, который сражался на стороне Третьего рейха в городе-крепости.

Захарова отметила высокого военного профессионализма советских стратегов, ярким подтверждением которого стал разгром кенигсбергской группировки немецких войск. Это свидетельство боевой способности Красной Армии воевать по суворовскому принципу "не числом, а умением, сказала дипломат на брифинге.

Считалось, что Кенигсберг (ныне Калининград) представлял собой самую неприступную цитадель Третьего рейха. Однако операция по взятию города под руководством командующего 3-м Белорусским фронтом маршала Советского Союза Александра Василевского прошла молниеносно и завершилась всего за три дня, напомнила представитель МИД России.