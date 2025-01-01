В России принимают заявки на участие в федеральной конкурсной программе "ПолитЗавод"

До 1 мая 2025 года Всероссийская общественная организация "Молодая Гвардия Единой России" и Всероссийская политическая партия "Единая Россия" принимают заявки на участие в федеральной конкурсной программе "ПолитЗавод".

К участию приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках программы молодые люди пройдут очно-заочную образовательную программу по четырём направлениям: технолог избирательных кампаний, политический спикер, менеджер социальных проектов и специалист в области политического СММ и дизайна, а также смогут освоить передовые методики управления, политические стратегии и инструменты лидерства от действующих политиков, топовых политтехнологов и других специалистов политических профессий.

Подробная информация и регистрация доступны на сайте политзавод2025.рф.