Высоцкий устроил скандал, когда Ефремов вернулся домой

Михаила Ефремова рано утром 9 апреля отпустили из белгородской колонии. К вечеру того же дня актер приехал домой, в свою московскую квартиру.

К дому Михаил Олегович прибыл в сопровождении Никиты Высоцкого. Когда машину звезды сериала "Граница. Таежный роман" окружили журналисты, Ефремов вышел и коротко ответил на вопросы. Он рассказал, что чувствует себя неважно, планов никаких у него нет и поблагодарил всех, кто за него переживал. В очередной раз артист принес соболезнования семье погибшего Сергея Захарова.

Когда корреспондент SHOT припомнил Ефремову, что тот собирался устроить "чудовищную движуху" после освобождения, актер заявил, что такого "не обещал". Михаил Олегович попытался пройти дальше, но поведение журналиста взбесило Никиту Высоцкого. Режиссер устроил скандал, он выбил телефон из рук корреспондента. "Могу съездить в дыню", — пригрозил Высоцкий журналисту.

После этого Ефремову больше не докучали. Актер смог зайти в подъезд и скрыться от камер.