Российская система противовоздушной обороны (ПВО) пресекла еще почти полсотни попыток киевского режима ударить по территории нашей страны с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом в четверг, 10 апреля, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, с 20.15 мск 9 апреля по 06.00 мск 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских БПЛА, а около 7.05 мск сбиты еще шесть дронов.

При этом по 13 аппаратов ликвидировано над территорией Брянской и Курской областей, 12 БПЛА сбиты над Калужской областью, по четыре дрона — над территориями Белгородской области и Республики Крым, по одному устройству — над территориями Орловской области и Московского региона.

Ранее Минобороны России подчеркивало, что с 18 марта киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак на объекты российской энергетической инфраструктуры, несмотря на соответствующий мораторий. Например, 9 апреля ВСУ ударили дронами по станции "Турецкого потока" на Кубани.

При этом украинские националисты не жалеют даже собственное мирное население. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что неграмотные действия сил противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.