Будущий канцлер ФРГ Мерц пригрозил Трампу

ФРГ вернулась в мировые дела благодаря созданию коалиции Христианско-демократического союза и Социал-демократической партии Германии. Об этом заявил будущий канцлер Фридрих Мерц, подчеркнув, что президенту США Дональду Трмпу теперь "придется это учитывать".

По словам Мерца, Берлин выполнит обязательства в плане обороны. Германия готова усилить свою собственную конкурентоспособность. Политик отметил также, что Европейскому союзу следует выработать единую политику в области тарифов и пошлин, которые Трамп ввел против большей части стран мира.

Опросы граждан Германии показывают, что большинство немцев не считают Мерца подходящим кандидатом на должность канцлера. Тем не менее, лидерам консервативного блока ХДС/ХСС удалось договориться с Социал-демократической партией Германии о создании правящей коалиции, передает Reuters.