Стало известно о новых подвигах российских военных.

Гвардии сержант Сергей Голуб в ходе воздушной разведки обнаружил скопление живой силы ВСУ и замаскированный опорник с минометной позицией. Сергей незамедлительно передал координаты артиллеристам. Точными ударами все вражеские цели были уничтожены.

Старшина 2-й статьи Найман Ваисов обеспечивает бесперебойную связь на передовой. В результате артобстрела часть радиосети вышла из строя. Рискуя собой под огнем неприятеля, Найман оперативно устранил повреждения и восстановил взаимодействие подразделений с командованием.