В зоне СВО на ореховском направлении расчет буксируемой гаубицы "Мста" группировки "Днепр" уничтожил наблюдательный пункт киевских боевиков, которые отслеживали передвижения наших войск. Артиллеристы точным ударом из 152-миллиметровой пушки поразили вражеские позиции. "Мста-Б" позволяет эффективно сдерживать противника и отлично показывает себя в контрбатарейной борьбе.

На крамоторско-дружковском направлении операторы FPV-дронов "Южной" группировки уничтожили сразу четыре единицы бронетехники неонацистов. Разведка с помощью беспилотников засекла замаскированные в лесополосе два танка и две боевые машины пехоты. Националисты приложили массу усилий, чтобы их спрятать, но все оказалось напрасно. Цели были атакованы российскими ударными дронами. Техника сначала загорелась, а затем в танках и БМП взорвались боезапасы.