Собчак обещала помочь, но пропала: вот кто на самом деле оплачивает похороны Паши Техника

Пашу Техника похоронят на этой неделе на Николо-Архангельском кладбище рядом с Жанной Фриске. Траурная церемония, гроб и место на погосте обойдутся семье в крупную сумму. В Сети появилась информация, что похороны рэпера оплатит Ксения Собчак, но оказалось, что это не так.

Организацию панихиды взял на себя Лука Сафронов, сын известного художника. "Собчак обещала не деньги дать, а помочь с похоронами — оплатить место, может быть. Хоть что-то сделать, хоть чем-то помочь. Пишут, что подарила место? Вранье! Она пообещала постараться помочь — дословно. Ксения Анатольевна — очень опытный политик", — заявил друг Техника.

По словам Луки, на данный момент Собчак ничем не помогла с похоронами и место на кладбище тоже не оплатила. "У нее и все еще есть такая возможность, но на связь она не выходит. Поэтому будем, конечно, надеяться, но надежда умирает последней", — отметил сын художника.

Хоронить Пашу будут на деньги, которые пожертвовали его поклонники и товарищи. Но расходы, которые возникают уже сейчас, взял на себя Сафронов-младший, ведь фанаты Техника отправляли средства на счет директора музыканта, а он тоже не выходит на связь.

"В итоге все своими силами. Кто что собрал, я не знаю. Собирал директор, но он не на связи, а оплачивать надо сегодня. Поэтому, скорее всего, придется оплачивать. А дальше посмотрим", — поделился Лука в беседе со "СтарХитом".