На модернизацию сетей ЖКХ до 2030 года направят 4,5 трлн рублей

4,5 триллиона рублей будет направлено на модернизацию ЖКХ до 2030 года. Об этом премьер Михаил Мишустин заявил на встрече с председателем совета директоров группы "Полипластик" Львом Гориловским.

Речь шла об участии компании в реализации нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Его задача - обновление практически всех инженерных систем и сетей страны.

Компания использует российские технологии - от импорта полимерных труб отказались несколько лет назад. А в прошлом году наладили производства в Иркутске и Тюмени высокоатмосферных труб и для нефтяной промышленности. В свою очередь правительство предлагает для поставщиков разные механизмы поддержки.