ВС России нанесли удар по месту дислокации ВСУ в Днепропетровске

ВС России нанесли удар по целям в Днепропетровске в ночь на 9 апреля. Один из прилетов местные жители оценили как серию – говорят о пяти или восьми взрывах. Один из них вызвал сильную повторную детонацию, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По данным подполья, удары пришлись по предприятиям, где производились сборка беспилотников и их настройка. Одно из предприятий выпускало детали для ракет РСЗО. Вместе с цехом была уничтожена крупная партия беспилотников и радиоэлектронного оборудования для управления дронами.

Еще одной целью стало административное здание, где размещались военные. В помещении, по предварительным данным, находились до 150 человек. Как сообщают наблюдатели, это не иностранцы, однако военные достаточно молодые и хорошо экипированные. Кроме того, поражены объекты в Павлоградском районе и возле города Апостолово.