Евросоюз выдвинул ультиматум Сербии

ЕС выдвинул ультиматум Сербии. Брюссель требует, чтобы Белград убрал из нового правительства вице-премьера Александра Вулина.

Поводом стала недавняя речь Вулина в Европарламенте. Вице-премьер заявил, что Сербия никогда не вступит в войну с Россией ради членства в Евросоюзе. Тем более, что Сербия в течение 20 лет выполняла каждое желание и требование ЕС, а Белграду в результате сообщили, что следующими членами Евросоюза станут Молдавия и Украина. Притом, что эти страны не выполнили ни одного условия.

Сразу после жесткого выступления Вулина Евросоюз запустил процедуру внесения сербского вице-премьера в санкционный список, передает ТАСС. Как сообщил источник агентства, процедура должна быть завершена в течение нескольких дней. Какие именно санкции подготовил Евросоюз Вулину, пока не сообщается.