Лицо перекошено, сильный отек: невестка Королевой показала как выглядит на второй день после операции

24-летняя невестка Наташи Королевой Мелисса Фокс перенесла вторую операцию на челюсти. Девушка исправляет последствия детской травмы.

Первое хирургическое вмешательство было в начале этого года. Тогда жене Архипа Глушко наращивали кость, чтобы исправить неправильное расположение частей черепа. Что именно делали во время второй операции, Мелисса не рассказала, но зато показала опухшее лицо через двое суток после выписки из клиники.

Невестка Наташи без стеснения продемонстрировала, как она отекла. При чем левая сторона лица девушки припухла сильнее, из-за этого произошел визуальный перекос. Заметно, что отек распространился не только на область рта, но и на глаза.

Напомним, что Мелисса Фокс и Архип Глушко встречались несколько лет. Девушка даже бросила работу в стриптизе, чтобы угодить родителям возлюбленного. Теперь она занимается визажем, а Наташа Королева в невестке души не чает.