Соль убрать, женатых зафиксировать: депутаты Госдумы активизировались по весне

Несмотря на выпавший снег, весенняя активность охватила разные слои населения. Активизировались и депутаты Государственной думы, освежившие внутриполитическую повестку интересными, содержательными инициативами. Например, Анфиса Чехова захотела изменить название "брак". Потому что, говорят, как вы яхту назовете, так она и поплывет.

Анфиса Чехова когда-то вела телепрограмму об интимной жизни и, видимо, тут вспомнила былое. Слово "брак" ей представляется сомнительным, нужен новый подход. Чехова предложила собирать идеи. Варианты пока не предлагает, чтобы, как сама выразилась, не сбить прицел предлагающих.

В здоровом браке должны быть только здоровые люди. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков с заботой о здоровье населения обращается в Роспотребнадзор с инициативой поубирать соль да сахар со столов в общепите. А то всё солят и солят. И сахар ложками! Если оперативно решат вопрос, так к лету все ходоки в общепит станут стройнее кипарисов.

Пока Анфиса Чехова задумчиво оценивает все смыслы слова "брак", депутат Виталий Милонов предложил поработать в практической плоскости и создать реестр граждан, состоящих в браке. Смысл инициативы в том, чтобы не допустить разного рода альфонсов и обманщиков на рынок знакомств. Теперь любой, кто временно оступился и сделал шаг из законного брака в другую сторону, не сможет запудрить мозги наивной женщине - мол, не женат или разведен. Тут же пробьют по реестру - и к позорному столбу: документики на вас имеются, прыткий гражданин.

Милонов также напомнил о предложении создать на портале Госуслуг сервис знакомств, который позволит заблокировать "женатых, изменщиков и женщин с низкой социальной ответственностью". А то ведь у некоторых граждан в действительности все не так, как на самом деле.

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