Россиянин стал чемпионом Европы по вольной борьбе

Чемпионом Европы по борьбе вольным стилем в весовой категории до 61 килограмма стал россиянин Заур Угуев. В финальной схватке на турнире, который проходит в Братиславе, спортсмен из России одолел представителя Армении Арсена Арутюняна.

Как сообщалось ранее, олимпийские чемпионы Заур Угуев и Заурбек Сидаков вышли в финал чемпионата Европы по вольной борьбе в Братиславе. Сидаков в полуфинале одержал победу над Мурадом Курамагомедовым, а Угуев оказался сильнее белоруса Дмитрия Шамело, передает "Матч.ТВ".

Российские борцы выступают на чемпионате Европы под флагом Объединенного мира борьбы (UWW). Угуеву 30 лет, он олимпийский чемпион Токио и двукратный чемпион мира. Сидаков в финале весовой категории до 74 килограммов поборется за золотую медаль с Черменом Валиевым из Албании.