Во рту дубайский шоколад: странные детали в деле искалеченной украинской модели Ковальчук

20-летняя модель Мария Ковальчук попала в реанимацию с множественными переломами. Девушку чудом спасли, найдя на обочине одной из дубайских трасс.

Сейчас Мария находится в сознании, она перенесла уже пять операций, но пока не может разговаривать. Врачи не дают гарантий, что когда-либо Ковальчук сможет ходить, ведь у нее сломан позвоночник.

На Украине из-за произошедшего возбуждено уголовное дело. Однако правоохранители из ОАЭ убеждены, что модель покалечилась сама, якобы она была на стройке и сорвалась с большой высоты.

Детали, которые раскрывают очевидцы, никак не сходятся с версией дубайских полицейских. Британские журналисты вышли на мужчину, который был в больнице, когда туда доставили Ковальчук. Он рассказал, что девушка выглядела жутко, как будто над ней издевались.

"Полиция заметает следы. Мой друг, работающий в той самой больнице где лежит Ковальчук, видел собственными глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены", — заявил инсайдер.

Семья Марии не комментирует ни ее состояние, ни ход следствия. Рядом с девушкой находится ее мама, пишет Daily Mail.