Трамп заявил о немедленном повышении тарифов для Китая до 125%

Вашингтон немедленно повышает торговые пошлины на китайскую продукцию до 125%. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на странице в своей социальной сети Truth Social.

Трамп объяснил свое решение "недостатком уважения, проявленным Китаем к мировым рынкам". Объявленные 125-процентные пошлины для Китая вступают в силу незамедлительно.

Также американский лидер заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран. Трамп отметил в соцсети, что более 75 стран уже обратились к представителям США с просьбой начать переговоры по вопросам торговых барьеров и пошлин. Эти государства, по словам Трампа, не приняли никаких ответных мер против США. Так что для них введение новых тарифов отложено на 90 дней, и пошлины снижены до минимальных 10%.