Священник разрешил: Паше Технику устроят необычные похороны

Дата и место похорон Паши Техника объявлены. Рэпера будут провожать в последний путь в пятницу, 11 апреля. Упокоится он на Николо-Архангельском кладбище, неподалеку от Жанны Фриске.

Бывшая жена музыканта Ева Карицкая уговорила родных Паши сделать так, как он бы того хотел. Хотя многих столь необычный момент на похоронах может шокировать. Женщина уверяет, что это была последняя воля Техника.

"Едем в морг, забираем документы, и нужно понять, какой размер одежды ему понадобится… Благо родные прислушались, и хоронить будем его в его любимых брендах, ведь все знали, что он яркий", — написала Карицкая в личном блоге.

Ева отметила, что священник, который будет отпевать Техника, разрешил похоронить артиста в люксовых брендах: Stone Island, Burberry и любимых кроссовках.

На траурной церемонии соберутся родные и друзья рэпера. Поклонники музыканта смогут прийти в церковь. Как рассказал Лука Сафронов, ожидается, что на прощании с Техником будет присутствовать около пяти тысяч человек.