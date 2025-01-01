Российские спортсмены взяли пять золотых медалей на ЧЕ по борьбе

Пятеро российских борцов вольного стиля завоевали золото на чемпионате Европы 2025 года. Также на турнире в Братиславе россияне получили две серебряные и одну бронзовую медаль.

Звание чемпионов Европы завоевали в весовой категории до 57 килограммов - Начын Монгуш, до 61 килограмма - Заур Угуев, до 65 килограммов - Ибрагим Ибрагимов. Давид Баев стал чемпионом в категории до 70 килограммов, а Ахмед Усманов - до 79 килограммов.

Заурбек Сидаков и Магомед Курбанов взяли серебро в категориях до 74 и 97 килограммов соответственно. У Артура Найфонова – бронза в весовой категории до 86 килограммов. На турнире в Братиславе будут также разыграны медали в греко-римской и женской борьбе. Россияне выступают под флагом Объединенного мира борьбы. Чемпионат Европы по спортивной борьбе в Братиславе завершится 13 апреля, передает ТАСС.