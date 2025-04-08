Филипп Киркоров разразился бранью в Кремле

Филипп Киркоров после очередного выступления в Кремлевском дворце пообщался с журналистами. Поп-король был очень зол и даже бранился. Артист устал от хейтеров.

Киркоров эмоционально высказался о тех, кто регулярно поливает его грязью. Оказывается, завистников у поп-короля с каждым годом все больше.

"Такая мода — полить грязью Киркорова! Для того, чтобы их заметили и вспомнили, давно забытых и никому ненужных сбитых артистов-летчиков. Летчиц, точнее. В основном бабы почему-то лезут в пекло. Хотя я не понимаю, почему", — возмутился артист.

По словам Филиппа, он сам никогда никому зла не желал, поэтому считает странным, что кто-то постоянно пытается задеть его. Но, как уверяет исполнитель хита "Единственная", он ходит в церковь и всех прощает. "Меня в этом моем положении королевском ничто уже не может задеть", — заявил Киркоров в беседе с "МК".