Военный эксперт Коротченко: Трамп готов развернуть гонку вооружений в космосе

Гонку повышения пошлин, которую начали Вашингтон и Пекин, уже трудно объяснить экономическими расчетами. Тогда чем? Может ли американо-китайское противоборство дойти до вооруженного конфликта? Зачем США раздули свой военный бюджет до рекордной суммы? Может ли политика Трампа спровоцировать новую гонку вооружений?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"США начинают цикл перевооружения своей ядерной триады, на это требуются деньги. Кроме того, Трамп объявил о создании новой системы стратегической противоракетной обороны “Золотой купол”. Ностальгия по ушедшей эпохе Холодной войны. Тогда это оказалось блефом. Но сегодня технологические возможности США, считает Трамп, достаточны, чтобы развернуть гонку вооружений в космосе", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео.