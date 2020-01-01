Стало известно, как Ефремов отметил освобождение из колонии

Михаил Ефремов вечером 9 апреля приехал в Москву. Больше четырех лет актер не был дома, он отбывал срок за смертельное ДТП.

Из колонии звезду фильма "12" вывезли тайно, но проделать тот же трюк у квартиры артиста не вышло. Михаила Олеговича в столице встречала толпа журналистов. И некоторым из них было мало просто сфотографировать актера у подъезда, папарацци остались дежурить на лестничной клетке у квартиры.

Они выяснили, что Ефремов, оказавшись на свободе, сразу же занялся своим здоровьем — актер сходил к врачу. А после клиники Михаил Олегович устроил небольшой праздничный ужин. Он заказал на дом еду из ресторана. Как пишет Mash, Ефремову привезли шашлычки из королевских креветок, тыквенный суп-пюре и вегетарианские роллы. Курьера в подъезде встречала жена актера Софья Кругликова.

Пользователи Сети обсуждают праздничный ужин Ефремова. Народ считает, что такой выбор блюд указывает на то, что актер после освобождения придерживается здорового питания.

Напомним, Михаил Ефремов в 2020 году, находясь за рулем внедорожника, стал виновником смертельного ДТП. По его вине погиб курьер Сергей Захаров. В момент автоаваии артист был пьян.