Лавров прибыл в Алма-Ату на заседание Совета глав МИД СНГ

Сергей Лавров прибыл в Алма-Ату. Глава МИД России примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ. А на 11 апреля у Лаврова запланирована отдельная встреча с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии.

На заседании особое внимание будет уделено подготовке к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также министры обсудят вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления пограничной безопасности, сообщила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.

С главами МИД Центральной Азии Лавров обсудит актуальные вопросы взаимодействия в политической и торгово-экономической сфере. Также стороны уделят внимание культурно-гуманитарному взаимодействию в шестистороннем формате и укреплению региональной безопасности, передает ТАСС.